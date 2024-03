'Baggerprojecten verwoesten levens van mensen en natuur'

Het duurste project is landaanwinning door Boskalis voor de nieuwe luchthaven van Manilla in de Filipijnen. Volgens de onderzoekers is daarmee een belangrijk natuurgebied "veranderd in een kale woestenij". Zo'n zevenhonderd vissersfamilies zijn "onvrijwillig verplaatst", klinkt het. De helft zou compensatie hebben gekregen, maar te weinig. "Families gaven aan dat ze zijn geïntimideerd door gewapende troepen in hun dorp, die hen onder druk zetten."