Astronomische winter is begonnen

"Pas in de loop van januari gaan de dagen echt goed lengen," meldt Jaco van Wezel, meteoroloog en woordvoerder bij Weeronline. "Vooral ’s middags is al snel te merken dat het later donker wordt en later in de maand ook ’s ochtends. Eind januari gaat de zon in het midden van het land om 17:25 uur onder. Dat is bijna een uur later dan nu!"