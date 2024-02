Amsterdamse basisscholen volgen nu een Expeditie 10 les

"Ik hoorde op de radio van jullie actie en bedacht meteen dat het leuk zou zijn voor een les. Ook in een stad als Amsterdam kun je de meeste van deze soorten wel rond school vinden." legt Sylvia Borg, docent en coördinator van Ecokids uit. Ecokids is een Stichting in Amsterdam die op kosten van de gemeente Amsterdam natuurlessen op basisscholen verzorgt.

Een mol graaft tunnels, en een koolmees heeft een stropdas. Bij de vraag of de kinderen iets hebben geleerd zeggen ze volmondig ja, "binnen leren we rekenen en taal, maar buiten leren we over de natuur." zegt Ines terwijl ze een bakje met wormen omhoog houdt. "ik denk dat deze twee wormen familie zijn. Kunnen ze ook bijten?"