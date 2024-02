Amfibieën ontwaken te snel uit winterrust door warmte

Het is erg warm voor de tijd van het jaar en daardoor ontwaken amfibieën eerder uit hun winterrust. Kennisorganisatie RAVON meldt dat op veel plaatsen al trekkende padden, kikkers en salamanders zijn gezien. Ook zijn op een paar plekken eitjes gevonden van de kamsalamander. Dat is erg vroeg, normaal gesproken zijn er pas eitjes vanaf maart.

Watersalamanders gaan als eerste richting hun voortplantingswater. Door de hoge temperaturen van de afgelopen weken zit een deel van de salamanders nu al in het water, schrijft RAVON in Nature Today. In Noord-Brabant en in Utrecht zijn dit weekend eitjes gevonden. Het NEM-meetprogramma Amfibieën laat echter ook zien dat de verspreiding van de kamsalamander steeds verder afneemt, onder meer door versnipperde leefgebieden en verdroging. De beschermde kamsalamander geldt als kwetsbaar en komt vooral op zandgronden en in het rivierengebied voor.