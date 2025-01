Amerikaanse rechter: olifanten zijn geen mensen

Het hof moest in deze zaak eigenlijk beoordelen of het rechtsbeginsel habeas corpus ook van toepassing is op "niet-menselijke dieren", staat in het vonnis. Dat is volgens het hof niet zo, "ongeacht hoe cognitief, psychologisch of sociaal ontwikkeld ze ook zijn". Want: "een olifant is geen persoon". Als NRP dat wil veranderen, moet de organisatie bij de wetgever zijn, vindt de rechter.