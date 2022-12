Afrikaanse olifanten kiezen kortste pad richting favoriete voedsel

De resultaten geven inzicht in hoe olifanten toegang krijgen tot hun favoriete vegetatie. Natuurbeschermers kunnen zich dan richten op potentiële conflicthaarden buiten beschermde gebieden, maar ook door de plantendiversiteit in parken en bufferzones beter beschermen. Het in kaart brengen van de locatie en samenstelling van specifieke vegetatiesoorten binnen plantengemeenschappen helpt wetenschappers om beter te begrijpen hoe de mens en het verwijdering van vegetatie olifantenbewegingen beïnvloeden.