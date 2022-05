Aantal schadelijke pesticiden op Europees fruit stijgt

Bij de kiwi werd bijvoorbeeld in 2011 in 4 procent van de monsters schadelijke pesticiden aangetroffen, en in 2019 was dat bij 32 procent van de monsters. Dat is een stijging van 397 procent. Bij kersen ging het om 152 procent en bij appels 117 procent. In Nederland werd in 2019 op 20 procent van de appels giftige pesticiden aangetroffen. Dat is het hoogste aantal in de EU.