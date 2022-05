Flinke toename van schadelijke pesticiden op Europees fruit 25-05-2022 • leestijd 2 minuten • 1015 keer bekeken • bewaren

De hoeveelheid schadelijke pesticiden op Europees fruit is het afgelopen decennium met meer dan de helft gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Pesticide Action Network (PAN) Europe. Volgens PAN Europe laat dit onderzoek zien dat er steeds meer gif gespoten wordt.

PAN Europe onderzocht tussen 2011 en 2019 bijna 100.000 monsters van verschillende groente- en fruitsoorten en concludeert dat de hoeveelheid aangetroffen schadelijke pesticiden op fruit met 53 procent is gestegen. Bij sommige fruitsoorten zoals bij kersen, kiwi’s en appels is de toename nog veel hoger.

Bij de kiwi werd bijvoorbeeld in 2011 in 4 procent van de monsters schadelijke pesticiden aangetroffen, en in 2019 was dat bij 32 procent van de monsters. Dat is een stijging van 397 procent. Bij kersen ging het om 152 procent en bij appels 117 procent. In Nederland werd in 2019 op 20 procent van de appels giftige pesticiden aangetroffen. Dat is het hoogste aantal in de EU.

'Kandidaat voor vervanging'

In het onderzoek is gekeken naar 56 pesticiden die door de EFSA - de Europese voedselwaakhond - zijn aangemerkt als ‘kandidaat voor vervanging’. Deze stoffen moeten van de Europese Commissie worden vervangen zodra er een alternatief is, omdat ze schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, langzaam afbreken in het milieu of zich kunnen opstapelen in het lichaam.

Zembla doet sinds 2011 onderzoek naar bestrijdingsmiddelen en naar o.a. de gezondheidsrisico's die verbonden zijn aan het gebruik ervan.

Green Deal

De Europese Commissie wil in 2030 het gebruik van gevaarlijke pesticiden hebben gehalveerd. Dat is onderdeel van de zogenoemde ‘van boer tot bord-strategie’. Deze strategie, onderdeel van de Green Deal, moet de Europese landbouwsector verduurzamen. De Commissie claimt dat boeren in 2019 al minder gif hebben gespoten dan in eerdere jaren. Die uitspraak baseren zij op verkoopgegevens van gevaarlijke pesticiden.

Het onderzoek van PAN Europe laat een ander beeld zien, maar is ook gebaseerd op andere gegevens. De organisatie stelt dat hun conclusie een sterke weerlegging is van de claim van de Europese Commissie. Volgens PAN Europe stijgt het gebruik van gevaarlijke pesticiden, doordat verschillende insecten en planten resistent worden tegen het gif. Daardoor gaan boeren meer spuiten.

