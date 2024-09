6,5 bigbags vol netten en afval uit de Noordzee gehaald door duikers

De drie expedities van dit jaar tellen op tot 17 bigbags vol afval, voornamelijk visnetten. In totaal heeft de stichting de afgelopen 15 jaar inmiddels ruim 100.000 kilo afval geborgen van wrakken in de Noordzee. Scheepswrakken fungeren als biologische hotspots in zee, waarbij ze dienen als kraamkamers of schuilplaats voor veel dieren. Het afval op de zeebodem verzamelt zich vaak bij scheepswrakken omdat hier veel haakpunten aan zitten en ze luwe plekken veroorzaken in de stroming. Het afval is soms moeilijk te bergen omdat het vast zit aan wrakdelen of deels onder het zand is verdwenen. De vrijwilligers nemen de uitdaging aan en verwijderen het afval met de hand om verstoring van het onderwaterleven tot een minimum te beperkten.