5.000 kilo afval per jaar op het strand Kwade Hoek

Ondertussen is er ook een onderzoek gedaan naar de herkomst van het afval. Het strand is opgedeeld in vlakken en al het afval wordt geordend op soort en op tijdstip van verzamelen. Het onderzoek is onderdeel van een grotere studie naar het achterhalen van de bronnen, herkomst en oorzaken van zwerfafval in rivieren van Wageningen Economic Research in opdracht van Rijkswaterstaat.