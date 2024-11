Zombieverse: New Blood S01E01: koddige, vermakelijke satire

Waar de apocalyps in het eerste seizoen van Zombieverse begon tijdens een datingshow in Seoul, houdt de zombieplaag Zuid-Korea in het vervolg Zombieverse: New Blood al enige tijd in zijn greep. De hoofdstad is afgesloten en grote delen van het land zijn geïnfecteerd. Gelukkig is er een quarantainenetwerk ontstaan met plekken waar gezonde mensen nog wel terechtkunnen. Zodoende komt een groep evacués terecht op het idyllische Jeju Island. Daar is een omheind quarantainecentrum neergezet waar je pas in mag als na drie dagen blijkt dat je geen klachten hebt. Uiteraard is die methode niet onfeilbaar en worden de nieuwkomers al snel geconfronteerd met bloederige zombies.