Zero Day S01: ijzingwekkende achtbaanrit vol paranoia

Het is in de openingsaflevering van de complotthriller Zero Day behoorlijk moeilijk om het personage van Robert De Niro serieus te nemen. De meesteracteur speelt oud-president George Mullen. Als een terroristische aanslag tot gevolg heeft dat onder meer het elektriciteitsnet in de Verenigde Staten een minuut lang wordt ontregeld, met dodelijke gevolgen, krijgt hij de taak om een commissie op te zetten die de daders in beeld moet brengen. Eerder brengt Mullen al een bezoek aan New York, waar eerstehulpverleners in de metro, die ook getroffen is, hun leven in de waagschaal stellen.