‘Zij is die rol natuurlijk’, zegt Krabbé onmiddellijk als we het – onvermijdelijk – meteen over Collins’ rol als superbitch Alexis in de extreem succesvolle jaren 80-soap Dynasty hebben. Krabbé speelde tegenover haar in Dynasty: The reunion, een afsluitende miniserie die begin jaren 90 gemaakt werd en waarin Krabbé de rol van Alexis’ geliefde Jeremy Van Dorn voor zijn rekening nam. Hij heeft er goede herinneringen aan en raakte bevriend met de actrice. ‘We hebben in die tijd ontzettend gelachen samen, ze is heel leuk gezelschap. Haar karakter loopt enigszins over in dat van Alexis, er zijn raakvlakken, alhoewel Alexis veel extremer is natuur- lijk. Joan heeft die rol gemáákt, helemaal zelf in elkaar gezet, op haar voorwaarden.’

En daar maakte ze, zo blijkt ook uit de geestige en bij vlagen indrukwekkende documentaire, niet altijd vrienden mee. ‘Er was tijdens de opnamen van Dynasty een rare sfeer, waar ik wel mee kon omgaan, maar die niet per se leuk was. Je had echt twee kampen: je had kamp Collins- Alexis, waar ik bij hoorde en dat verder eigenlijk vooral uit Joan zelf bestond, haha. En je had de rest. Joan en ik hadden vooral scènes met zijn tweeën, dus die werden apart gefilmd, ik zag haar meestal zonder de andere acteurs. En als ik dan later andere leden van de cast ontmoette zonder dat Joan erbij was, begonnen ze me meteen uit te horen. “Hoe was het, en wat zei Joan allemaal, hoe was ze? En heeft Joan nog iets over mij gezegd?” Dat soort teksten.

Er waren een hoop onderliggende vetes en emoties, dat was duidelijk. Ik hoorde echt bij haar, ze had me volgens mij ergens in zien spelen en had toen naar mij gevraagd, die jongen uit Holland moest het maar doen, haar man spelen. Ik was echt haar prooi, zo voelde het een beetje, en ze vond ook dat wij anders waren dan de rest – wat ook klopte. Allebei Europees, allebei opgeleid voor het toneel, niet voor film. Ik weet nog dat ze tijdens de opnames ook live in zo’n tell sell-achtig televisieprogramma haar eigen juwelenlijn zat te promoten, van die goedkope plastic dingetjes met een likje goudverf, en dat wij toen opbelden naar dat programma en in de uit- zending kwamen. Toen zijn er wel wat vileine opmerkingen gemaakt door sommigen. Ze kon er best om lachen.’