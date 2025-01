You’re Cordially Invited: feest vol geestige types Amazon , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Glen Wilson / Prime Video

Will Ferrell en Reese Witherspoon wedijveren met elkaar in kolderieke komedie over twee bruiloften op een veel te klein maar wonderschoon eilandje.

Er gaat niets boven komiek Will Ferrell die infantiele dingen zegt als ‘spetter spater, bitch val toch in het water’. Hij heeft het in dit geval tegen Reese Witherspoon, en zijn gespeelde frustratie is makkelijk te verklaren. Jim (Ferrell) denkt dat hij het fictieve eilandje Palmetto, ergens voor het zuidelijke deel van de Amerikaanse oostkust, heeft gereserveerd voor de huwelijksvoltrekking van zijn dochter Jenni (Geraldine Viswanathan). Margot (Witherspoon) heeft op haar beurt toch echt op dezelfde datum (1 juni) een aanbetaling geplaatst voor haar zusje Neve (Meredith Hagner). Plek voor twee bruiloften is er niet in de bescheiden groene idylle. Dus barst de ruzie direct los wanneer het weekend begint.

Zo maken Jim en Margot elkaar, met hun passief agressieve blikken, al bijna af als ze elkaar zien terwijl ze naar de lobby van het hotel op het eiland snellen. De reden van de dubbele boeking is natuurlijk ronduit stupide: een excuus voor regisseur Nicholas Stoller (The Muppets, 2011) om zijn personages kolderieke dingen te laten doen. Zo danst Jim met Jenni op een nummer dat zich beter leent voor twee lovers. Dat is niet helemaal opmerkelijk: Jim hoopt eigenlijk dat Jenni weer bij hem intrekt, en mag haar verloofde niet. Margot lijdt op haar beurt aan een soortgelijke vorm van zelfmedelijden: zij wil liever niet dat haar zusje trouwt, omdat zij het enige familielid is waarmee ze kan opschieten.

© Glen Wilson / Prime Video

Margot, afkomstig uit Atlanta, heeft zich van haar familie vervreemd door in Los Angeles te gaan wonen en zich, volgens haar familie, arrogant te gedragen. De drijfveren van de personages doen er echter niet echt toe; die moet je niet al te serieus nemen. You’re Cordially Invited is simpelweg een uitnodiging voor een feest voor vol geestige types: van Rory Scovel (als Margots broer) en Keyla Montorroso Mejia (als Heather) tot Jack McBrayer (als de receptionist). En met Ferrell en Witherspoon als de olijke feestleiders.