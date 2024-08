Worst Ex Ever S01E01: ferme kritiek op politie Las Vegas Netflix , Serie , Recensie , Documentaire • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Vierluik over verschrikkelijke exen begint met een gruwelijk verhaal over een man die (bijna) overal mee wegkwam.

Drie vrouwen, Amber, Jaimee en Justine, vertellen in de eerste aflevering van Worst Ex Ever, een serie van de makers van Worst Roommate Ever, over hun relatie met Benjamin Foster. Amber ontmoet Foster in 2012 en begint met hem te daten, maar nadat de twee gaan samenwonen breekt de hel los. Hij begint haar te controleren en mishandelen en Amber verbreekt de relatie. Maar de gewiekste Foster veinst na een confrontatie tegenover de politie dat hij het slachtoffer is, door zijn gezicht te bekrassen. Amber wordt niet geloofd, hoewel Foster uiteindelijk het hazenpad kiest.

Maar die notie dat de politie gelaten toekijkt, en in sommige gevallen zelfs Fosters kant kiest, vormt een rode draad in de eerste aflevering. Na zijn relatie met Amber begint Foster te daten met Jaimee. Aan de hand van telefoongesprekken met de alarmcentrale, video’s en getuigenissen blijken de gruwelijkheden die Foster haar heeft aangedaan. Deze episode speelt zich af in Las Vegas, en opnieuw laat de politie het afweten, met nog ernstigere gevolgen. Je zou bijna kunnen zeggen: iedereen kan van mijlenver zien aankomen dat dit verhaal van kwaad tot erger gaat. En dat is ook het geval. Saillant is dat de politie van Las Vegas niet op de aflevering wilde reageren.

© Netflix

Alsof voortschrijdend inzicht bij dat politiedepartement niet tot de opties behoort. Niettemin ziet Jaimee op een gegeven moment met lede ogen aan dat Foster weer een nieuw slachtoffer heeft: Justine. De rest is geschiedenis: wie op Google zoekt op ‘Benjamin Foster’ krijgt een trits aan naargeestige nieuwsberichten. Justine overleefde de verschrikkelijke beproeving, maar Foster sleurde andere onschuldige mensen mee in zijn graf. Zoals zo vaak is de moraal van het verhaal: geloof vrouwen. Had men Amber geloofd, dan hoefden de andere twee verhalen logischerwijs niet verteld te worden.