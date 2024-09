Woman of the Hour: thrillerfilm van en met Anna Kendrick heeft Netflix-datum

Anna Kendrick maakte onlangs haar regiedebuut met de misdaadfilm Woman of the Hour, die vrijdag 18 oktober op Netflix verschijnt. De thriller is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een seriemoordenaar en een jonge actrice in het Los Angeles van de jaren zeventig. Hun paden kruisen wanneer ze samen meedoen aan het tv-programma The Dating Game. Kendrick speelt de hoofdrol als Cheryl Bradshaw, terwijl Daniel Zovatto gestalte geeft aan de man die later bekend zou komen te staan als The Dating Game Killer. Bijrollen zijn er voor onder meer Tony Hale (Veep), Nicolette Robinson (The Affair) en Kelley Jakle (die eerder al met Kendrick werkte aan de Pitch Perfect-films). De film ging vorig jaar in première op het filmfestival van Toronto, waarna Netflix de distributierechten wist te bemachtigen.