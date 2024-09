Wolfs: heerlijk kibbelende filmsterren

© Apple TV+

George Clooney en Brad Pitt spelen doorgewinterde fixers in nostalgisch ogende New Yorkse actiekomedie.

Een invloedrijke New Yorkse aanklager (Amy Ryan speelt Margaret) komt in de problemen als de jongen (Austin Abrams) die ze mee heeft genomen naar een penthouse in een hotel nog voor de vrijpartij ineens overlijdt door zijn hoofd te stoten op een glazen tafelblad. Gelukkig heeft Margaret een telefoonnummer, gekregen van een man die alle plooien kan gladstrijken. Fixer Jack (George Clooney) verschijnt al snel ten tonele. Terwijl hij inventariseert wat er allemaal moet gebeuren om deze misstap te laten verdwijnen, krijgt hij concurrentie van een andere fixer, Nick (Brad Pitt).

Nick is door de exploitant van het hotel ingehuurd, omdat zij (Frances McDormand) wil voorkomen dat de reputatie van het gloednieuwe etablissement in gevaar komt. Je wil nu eenmaal niet geassocieerd worden met tragische sterfgevallen. Maar er blijkt al snel veel meer in het spel. Tijdens de film klinkt meermaals het nummer Smooth Operator van Sade, misschien wel om te benadrukken dat de handelingen van Jack en Nick allesbehalve soepel verlopen. Bovendien zijn de twee, die gewend zijn om alleen te handelen, voortdurend aan het kibbelen.

© Apple TV+

De personages van de twee steracteurs doen denken aan Harvey Keitels personage ‘The Wolf’ uit Pulp Fiction (1994). Het zijn eigengereide mannen zonder scrupules die (min of meer) doen wat hun opdrachtgever hen opdraagt. Wolfs wordt door Apple TV+ gepresenteerd als een actiekomedie. De achilleshiel van de film is dat Clooney en Pitt doorgaans in komische zin vooral aangevers zijn en geen afmakers. Hoewel de sparsessies tussen de twee wel degelijk grappige momenten opleveren. De film, geregisseerd en geschreven door Jon Watts (Cop Car, 2015), voelt vooral nostalgisch aan.

© Apple TV+

Hier heb je een verhaal met twee filmsterren (van weleer) die twee criminele professionals spelen wiens carrières al in de herfst zijn beland. Er is een nijpend tekort aan dit soort pretentieloze actiethrillers met achtervolgingen door Chinatown en shoot-outs in Brighton Beach. Het is een cliché om te stellen, maar Wolfs had onmiskenbaar een bioscooprelease verdiend.