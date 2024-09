Wisting S03E01-02: telkens op het verkeerde been

© Viaplay / TV3

De moord op een dienstmeisje en de vermissing van een zesjarige leiden in derde deel van Noors misdaaddrama al snel tot een keur aan andere ontdekkingen.

Een rijke familie zit tijdens een zomeravond in de tuin van het hotel waarvan ze de eigenaars zijn. Een nanny ontfermt zich over Clifford (Smylie Bradwell), het zoontje van een echtpaar. De volgende dag wordt het kindermeisje dood aangetroffen; het jongetje is vermist. De makers van het Noorse Wisting strooien vervolgens vakkundig met al dan niet valse aanwijzingen. Neem bijvoorbeeld het merkwaardige gedrag van Cliffords vader Andrew (Rupert Evans): hij maakt zich zorgen om zijn zoon, maar reageert tijdens een ondervraging door William Wisting (Sven Nordin) als de gebeten hond. Wat heeft hij te verbergen?

Het kindermeisje, Rosa (Shana Mathai), blijkt ook geen ongeschonden blazoen te hebben. Maar de plot giert nog verder uit de bocht, met allerlei smeuïge insinuaties, waaronder kindermisbruik, incest en mensenhandel. En heeft Cliffords zus Charlotte (Teddie Allen) misschien iets gezien? De puber gedraagt zich in gesprek met Wisting nogal recalcitrant; ligt dat aan de leeftijd, of ligt daar iets anders aan ten grondslag? Net zoals in eerdere seizoenen moeten de scenaristen ervoor waken dat ze niet te veel zand in de ogen van de kijker strooien. Hoewel het tweede seizoen van Wisting alweer aanzienlijk beter was dan het eerste deel, doen de makers er goed aan om zich te focussen op een beperkt aantal mogelijke daders.

© Viaplay / TV3

Het is in dit soort Scandinavische noir aangenamer om te zien hoe het net zich gaandeweg rondom een dader sluit, dan om halverwege nog weer nieuwe plotinformatie voorgeschoteld te krijgen. Gelukkig maakt Nordin één en ander goed. De acteur ziet eruit als een zeeman die per abuis in een andere carrière is beland. Op zich geen probleem; ook in het derde seizoen doet zijn denkbeeldige kompas het prima.