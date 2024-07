Wild Wild Punjab: niet grappig én vrouwonvriendelijk Netflix , Film , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

Vier vrienden gaan op een roadtrip om een huwelijk te crashen in stompzinnige Indiase komediefilm.

Wild Wild Punjab leunt op een ontzettend stompzinnige premisse: als minkukel Rajesh Khanna (Varun Sharma) erachter komt dat zijn vriendin Vaishali vreemdgaat, besluit hij met drie van zijn vrienden haar aanstaande bruiloft te crashen. Daar wil hij aan haar opbiechten dat hij over haar heen is. Who cares, zou je zeggen. En wat een wanhoopsdaad. Niettemin zegt alleen al Khanna’s intentie iets over hoe deze Indiase roadmovie vrouwen ziet: als domme, begeerlijke, doortrapte objecten. Khanna’s boezemvrienden zijn net zo erg. Arore (Sunny Singh) wil een casanova zijn en Jainu (Jassie Gill) aast op een vrouw die hem een grote bruidsschat zal schenken.

De film oogt alsof men met een reeks aan glitterkanonnen op de mise-en-scène heeft geschoten. Wild Wild Punjab is bijzonder kleurrijk, in zekere zin vergelijkbaar, om maar een voorbeeld te noemen, met Eric André’s Bad Trip (2021). Een andere vergelijking ligt nog meer voor de hand: The Hangover (2009). Die formule, van een groep onuitstaanbare venten op een reis waarbij alles in de soep loopt, is in India ook erg populair en al vaker beter gedaan. In Wild Wild Punjab ontbreekt het aan de ironie die dit type film zo vermakelijk maakt. Bad Trip en The Hangover zijn gemaakt met een knipoog; naar de kijker en naar het genre.

Het verschil tussen Varun Sharma’s acteerwerk en dat van bijvoorbeeld een Ed Helms (in The Hangover) is kraakhelder: Sharma acteert een minkukel te zijn, bij Helms zie je dat hij een minkukel acteert, maar dat achter die minkukel de komiek schuilt die een soort van intieme, ondeugende band met de kijker wil scheppen. Kortom: Wild Wild Punjab is én niet grappig, én bijzonder vrouwonvriendelijk.