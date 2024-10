Whitstable Pearl: eerste blik op derde seizoen van Britse misdaadserie

Whitstable Pearl keert terug naar de Britse televisie met een derde seizoenen inmiddels zijn de eerste beelden vrijgegeven. Kerry Godliman (Derek, After Life) geeft in de serie gestalte aan Pearl Nolan, die in het kustplaatsje Whitstable een visrestaurant runt, maar zich als voormalig agent ook nog altijd bezighoudt met het onderzoeken van misdaden. Frances Barber (The Chelsea Detective) speelt haar moeder Dolly, terwijl Robert Webb (Peep Show) gestalte geeft aan haar vriend Tom Grant. In het derde seizoen wordt Pearls werk als privédetective steeds omvangrijker, terwijl ze agent Mike McGuire (Howard Charles) helpt met het verwerken van een persoonlijke tragedie. In de nieuwe reeks wordt onder meer een legendarische cold case heropend en de dood van een beroemde restaurantcriticus onderzocht. Whitstable Pearl is een tv-bewerking van de boeken van Julie Wassmer. Het derde seizoen gaat 21 oktober in première op de Britse televisie. Wanneer de reeks in Nederland van start gaat bij BBC First is nog niet bekend.