Whitstable Pearl: derde seizoen gaat in december van start op BBC First

Het derde seizoen van Whitstable Pearl gaat volgende maand in première op de Nederlandse televisie: vanaf vrijdag 13 december zie je elke week een nieuwe aflevering op BBC First. In het derde seizoen van de Britse misdaadserie richt Pearl Nolan (Kerry Godliman uit After Life) zich volledig op haar werk als privédetective. De restauranttaken laat ze voornamelijk over aan haar moeder Dolly (Frances Barber) en serveerster Ruby (Isobelle Molloy). Pearl is nog steeds samen met haar vriend Tom (Robert Webb), maar de relatie komt onder druk te staan als hij voorstelt om als koppel een volgende stap te zetten. Rechercheur Mike McGuire (Howard Charles) is een paar maanden weggeweest en keert terug als een herboren man, maar Pearl maakt zich zorgen over zijn geestelijke gesteldheid. De dagelijkse drukte van het politiewerk haalt hem uit zijn nieuwe rust en Pearl wil hem graag helpen met het verwerken van de dood van zijn vrouw.