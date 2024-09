What’s Next? The Future with Bill Gates S01E01: onbewust dystopisch

© Netflix

Volgens Bill Gates ziet de toekomst er dankzij algoritmes beter uit, maar beziet de miljardair de komende decennia door een roze bril?

Dat artificiële intelligentie (AI) in de toekomst een nog grotere rol zal spelen in onze levens is onontkoombaar. Miljardair Bill Gates neemt de kijker in What’s Next? The Future with Bill Gates bij de hand en toont de eindeloze mogelijkheden van door algoritmes aangestuurde systemen. Gates glundert; hij zit nog steeds dicht op de technologische innovatie. Met pretogen vertelt hij over systemen als GPT-4, die het schrijven en rekenen voor de mens uit handen nemen. Zodat ook de gehele kantoorwereld geautomatiseerd kan worden – en het grootkapitaal minder salaris hoeft uit te betalen.

Dat laatste wordt evenwel niet uitgebreid geëxpliciteerd in de eerste aflevering. Het moet wel leuk blijven. Maar de macht ligt bij de rijke, invloedrijke tech-entrepreneurs die AI-systemen uitvinden. En die (veelal) witte mannen zijn toch vaak bezig met het goedkoper maken van hun productie. Of dat nu om software gaat of om een vorm van dienstverlening. Moeten we niet nu al wet- en regelgeving maken om de ontwikkeling van AI te kanaliseren? Misschien wel, is het antwoord van de reeks, maar daar hebben de machtswellustige investerende partijen helemaal geen zin in. Bovenal is What’s Next? The Future with Bill Gates een aaneenschakeling van wonderlijke beelden van de door in de toekomst door AI verrijkte wereld.

© Netflix

Zo zal het opsporen van kanker makkelijker worden. Maar wat als een computer autonoom begint te denken, à la The Terminator-franchise? In de serie wordt sowieso opgemerkt dat AI er slecht van afkomt in Hollywood. Dat vinden de makers opmerkelijk, terwijl dat feitelijk helemaal niet zo is. Je kan nu al zien dat de introductie van algoritmes voor het grootste deel bedoeld is om een kleine groep te verrijken. Al die euforie over AI in What’s Next? The Future with Bill Gates is slechts een rookgordijn. De echte vraag wordt niet gesteld: kan AI ook helpen de welvaart eerlijker te verdelen?