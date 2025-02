Weeds: alle seizoenen komen naar Netflix

Vanaf 1 januari kun je op Netflix kijken naar alle seizoenen van het komische drama Weeds.

Weeds werd bedacht door Jenji Kohan, die momenteel succesvolle series als Orange is The New Black en GLOW maakt voor Netflix en in de toekomst nog meer projecten zal bedenken voor de streamingdienst. De serie markeerde haar eerste eigen show en was vanaf 2005 acht seizoenen lang te zien op zender Showtime. Mary-Louise Parker (The West Wing, Red) geeft in Weeds gestalte aan Nancy Botwin, een moeder van twee kinderen die marihuana begint te verkopen, nadat haar man plotseling overlijdt aan een hartaanval. In het verdere verloop van de serie dalen de Botwins steeds verder af in de criminele onderwereld. In 2006 won Parker een Golden Globe voor haar hoofdrol in Weeds. Bijrollen zijn er voor Elizabeth Perkins (The Flintstones) en Kevin Nealon (Saturday Night Live).