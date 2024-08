We Are Lady Parts: Britse komedieserie vanaf september te zien op Canvas

De muzikale komedie We Are Lady Parts gaat in september van start op de Belgische televisie: vanaf maandag 2 september is de zesdelige reeks (bijna) dagelijks te volgen op Canvas. We Are Lady Parts draait om een punkbandje uit Londen dat bestaat uit alleen maar moslimvrouwen. In de eerste aflevering maken we kennis met Amina Hussein (Anjana Vasan), die naast haar studie microbiologie ook parttime werkt als gitaarlerares. Wanneer de repetities van de punkband Lady Parts stil komen te liggen omdat frontvrouw Saira (Sarah Kameela Impey) erop staat dat ze een leadgitarist gaan zoeken, komt Amina - die veel last heeft van podiumvrees - per toeval op de auditie terecht. We Are Lady Parts werd geschreven en geregisseerd door Nida Manzoor (Doctor Who), die voor haar schrijfwerk onder meer een BAFTA in ontvangst mocht nemen. Manzoor is ook zelf (mede)verantwoordelijk voor veel van de muziek in de serie.