Wander to Wonder: korte animatiefilm met immer iets vreemds op de loer

Lang geleden, in de jaren veertig van de vorige eeuw, kreeg je altijd een voorfilmpje voorafgaand aan de hoofdfilm. Meestal een animatiefilm, zoals Bugs Bunny. Wander to Wonder is net zoiets.

En het is grappig en subversief, net als de Warner Brothers-cartoons van destijds: Bugs Bunny, Daffy Duck en Road ‘Miep Miep!’ Runner. Die waren zeer onbeschaafd en niet politiek correct, en dat was geestig. Wander to Wonder, een filmpje dat voorafgaat aan de ongelofelijke en ietwat ongemakkelijke hoofdfilm, de documentaire The Gullspång Miracle, is ook heel gek. De animatiefilm gaat over drie mensen die in berenpakken rondlopen, zichzelf per ongeluk in de fik zetten en op stapels videobanden klimmen. En ze hebben vooral honger: koekjes, corned beef, alles is welkom, smeken ze. Zo’n tien minuten lang verkeren we in hun kleine universum, dat vaak verbluffend goed is geanimeerd.

Het is stop-motion-animatie, dus poppetjes die telkens een stukje worden bewogen, waarna er een filmbeeldje wordt gemaakt. Het resultaat is betoverend mooi en ook zeer surrealistisch; de slotscène met een gespietste duif is gedenkwaardig en het wanhopige gedoe van de drie hoofdpersonen - plus een zeer Britse verteller - eveneens. De film probeert vooral heel erg vreemd te zijn, slaagt daar goed in en ziet er qua animatie erg mooi uit. ‘Wander to wonder’ betekent zoiets als 'ronddolen om je te verbazen', en dat is precies wat je in deze korte film ziet gebeuren. 'Verbaas en verwonder!', wordt er uitgeroepen, en dat klopt: Wander to Wonder is prettig verbazend en heel raar en wonderlijk.