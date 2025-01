Vooruitblik: binnenkort te zien op HBO

De teaser van HBO onthult ook weer wat nieuwe beelden uit het laatste seizoen van Game of Thrones.

Zender HBO gaf opnieuw een kort filmpje vrij waarin vooruit wordt geblikt op de series die in 2019 in première gaan. Zo zien we de draak Drogon over Winterfell heen vliegen, iets waar Arya vol verwondering naar lijkt te kijken. De teaser bevat tevens de eerste beelden uit de Deadwood-film : een kort onderonsje tussen Timothy Olyphant en Ian McShane. Verder zien we flitsen uit het tienerdrama Euphoria, The Righteous Gemstones met Danny McBride, Mrs. Fletcher met Kathryn Hahn, Years and Years met Emma Thompson, Catherine the Great met Helen Mirren, Chernobyl met Jared Harris, Watchmen met Jeremy Irons, Big Little Lies S02 met Meryl Streep , en nog veel meer. Ook worden een aantal coproducties onthuld, zoals His Dark Materials, dat tevens al een teaser kreeg van de BBC.