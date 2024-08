Voetbalouders: Luizenmoeder-bedenker Ilse Warringa maakt Netflix-serie

Ilse Warringa ( De Luizenmoeder ) maakt een komische serie getiteld Voetbalouders voor Netflix. De opnamen gingen vandaag van start en de serie moet in 2025 verschijnen. Warringa neemt zowel het scenario als de regie (die ze doet samen met Albert Jan van Rees) voor haar rekening en speelt ook zelf een hoofdrol. De serie draait om een aantal opdringerige ouders die zich schaamteloos bemoeien met de voetbalcarrières van hun kinderen. De kijker ziet die wereld door de ogen van Lillian en haar zoon Levi, die nieuw is in het team. Lillian heeft al snel door dat ze wil ontsnappen aan alle opdringerige ouders, en vooral aan Marenka, de laatste persoon die je zaterdagochtend tegen wil komen. De cast bestaat verder uit Eva van Gessel, Mariana Aparicio, Michiel Nooter, Edwin Jonker, Bas Hoeflaak, Guido Pollemans, Leonoor Koster, Arnoud Bos, Nyncke Beekhuyzen, Gurkan Küçüksentürk, Evrim Akyigit, Rian Gerritsen, Steef Cuijpers en René van ‘t Hof.

Ilse Warringa: 'Al jaren sta ik elk weekend langs de lijn bij mijn twee voetballende kinderen. Toen zij mij een aantal jaar geleden een juich- en schreeuwverbod oplegden, wist ik dat er een nieuwe komedieserie geboren was. Ik kijk er enorm naar uit om al mijn ervaringen als voetbalmoeder om te zetten in een herkenbare en humoristische serie, want het gedrag van ouders langs de lijn is iets waar je maar beter om kunt lachen.'