Virdee S01E01: gelaagde, zinderende misdaadthriller

Acteur Staz Nair speelt een getormenteerde rechercheur die in het Engelse Bradford belandt in een web van intriges.

Het Engelse Bradford, gelegen in de regio Yorkshire, wordt ook wel klein Pakistan genoemd. Van de ongeveer 360.000 inwoners heeft zo’n 25 procent Pakistaanse roots. De familie van Saima Hyatt (Aysha Kala uit Shameless) behoort tot die islamitische gemeenschap. Sinds ze rechercheur Harry Virdee (Staz Nair) huwde, gaat ze door het leven als Saima Virdee. Tot ongenoegen van Virdee’s familie. Zij is islamitisch; hij is hindoe. En dat Saima’s broer Riaz (Vikash Bhai) één van de grootste drugsdealers uit de omgeving is, helpt ook niet mee. In de eerste aflevering blijkt dat Riaz ervoor heeft gezorgd dat Harry nu niet in de gevangenis zit.

De rechercheur is de crimineel in die zin een gunst schuldig. Hij is chantabel; een slecht uitgangspunt voor een agent die ogenschijnlijk wel zijn hart op de juiste plek heeft.

Harry is op zoek naar een tiener die wordt vermist. De twee grootste bendes uit Bradford, die van Raiz en die van een onbekende schurk, wijzen naar elkaar. Die vermissing is de opmaat naar de manifestatie van een seriemoordenaar die het ogenschijnlijk gemunt heeft op mensen die Harry kent. De hoofdpersoon en zijn echtgenote belanden in die zin al snel in een web van intriges.

Virdee is gebaseerd op het boek City of Sinners van A.A. Dhand. De Brits-Aziatische auteur vormde zijn eigen werk om tot een zinderend zesluik. De toon wordt meteen gezet in de openingsscène, als Harry snelt door de smalle straatjes van het centrum van Bradford. Die achtervolging leidt tot een aanhouding waarbij de rechercheur laat zien dat hij soms over lijken gaat. Tegelijkertijd laat Dhand doorschemeren dat Harry’s getormenteerde karakter misschien ook iets met zijn jeugd en zijn vader Ranjit (Kulvinder Ghir) te maken heeft.

Logisch ook: in de Pakistaanse gemeenschap is het moeilijk om privé en zakelijk te scheiden. Zeker als politieagent. Virdee is in die zin een gelaagde, spannende thrillerreeks die ook iets zegt over het Bradford van nu. De BBC heeft opnieuw een pareltje in handen.