Virdee: eerste blik op nieuwe misdaadserie van de BBC

De nieuwe misdaadserie Virdee is vanaf maandag 10 februari te zien op BBC One. Acteur Staz Nair (Game of Thrones, Rebel Moon) geeft in de verfilming van de boekenreeks van A.A. Dhand gestalte aan het titelpersonage. Rechercheur Harry Virdee gaat in de serie op zoek naar een moordenaar die het voorzien heeft op de Aziatische gemeenschap in Bradford, waarbij hij een ongemakkelijke deal moet sluiten met zijn criminele schoonbroer (Vikash Bhai). Ondertussen hebben zijn ouders (Kulvinder Ghir en Sudha Bhuchar), die aanhangers zijn van het sikhisme, problemen met het feit dat Harry getrouwd is met een moslima (Aysha Kala). Elizabeth Berrington en Danyal Ismail spelen zijn collega's bij de politie. Dhand was zelf verantwoordelijk voor de tv-bewerking.