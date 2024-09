Vijf frappante dialogen uit First dates: 'Ey, zij is spang man.' Vandaag • leestijd 4 minuten • bewaren

© First Dates

Combineer zoetsappigheid en ongemak met draaiende camera’s, en je hebt gegarandeerd smakelijke televisie. Ter ere van een nieuw seizoen blikken we terug op vijf, eh..., frappante dialogen uit First dates. ‘Sorry? Wat zég jij?’

1. Eren (21) en Lieke (18)

De date van Lieke en Eren begint ietwat ongemakkelijk. Eren herkent Lieke, maar de herkenning is niet wederzijds. Hij laat haar een tijdje in het duister tasten, maar er rinkelt geen belletje. Eren onthult dat de twee een Bumble-match (bij online dating, red.) waren. Hoewel hier niets uit voortkwam, voelen de twee zich wel direct op hun gemak bij elkaar.

Eren: Alvast een waarschuwing, ik ga denk ik echt domme shit zeggen vandaag.

Lieke: Nee, dat is oké. Niets is TMI (= too much information).

Eren: Nee? Niks is TMI?

Lieke: Nee. Ik bedoel, als je zegt: ‘Ik heb een aambei, kijk er even naar’, zeg ik: ‘Sure, weet je. Buk voorover, ik kijk wel naar je ­aambei.’

Eren: Oké dan. Chap (= eet) je billen?

Lieke: … Ja.

Eren: Oké, nu ga ik even een serieuze vraag stellen. Wat zoek jij in een partner?

Lieke: Ik wil gewoon geen pussy. Niets is TMI, je kan alles vertellen.

Eren: Dus stel je voor, ik ga ­poepen of zo, zou je mijn hand vasthouden?

Lieke: Honderd procent.

Eren: Allright. Ik heb wel zo iemand nodig.

Lieke: Ik houd je handje wel vast als je gaat poepen.

2. Ali (20) en Aura (20)

Ali komt binnen. Hij neemt plaats aan de bar, naast zijn date en richt zich al snel tot de barman.

Ali: Ey, zij is spang (= lekker) man.

De barman reageert verbaasd: Ze zit gewoon naast je hè?

Ali: Oh. (lacht) Ik dacht dat ik het in mijn hoofd zei.

Iets later verplaatst het tweetal zich van de bar naar de eetzaal, waar het na een tijdje stilvalt aan tafel. De borden zijn leeg en Ali roept de bediening erbij, om nog wat te bestellen.

Ali: Yo bro!

Zowel de ober als Aura zijn geen fan van Ali’s woordkeuzes, en de kans op een vervolgdate verdwijnt als sneeuw voor de zon. Maar het volgende gesprek over de rekening, is voor Aura doorslaggevend.

Ali: Ik zeg je eerlijk, ik heb geen doekoe (= geld) man. Ga jij ­betalen?

Aura: Wil je dat ík betaal?

Ali: Ja, ik ben skeer (= arm) man. Heb tank betaald, dus ik heb geen geld meer.

Aura: Oh.

Ali: Dus ik ga hem aan jou geven. Ik pak wel een pepermuntje.

Aura: Wil je anders splitten?

Ali: Ik kan niet splitten; ik heb geen geld bij me. Ik vind: we leven in 2023. Vrouwen moeten betalen.



3. Malgosia (49) en Michel (44)

De date van Malgosia (inderdaad, één van Alberts lovers in B&B vol liefde) en Michel verloopt soepel. Hij houdt van koken, zij van mannen die koken. Het is gezellig en de flessen champagne vliegen over de tafel wanneer ze een gesprek voeren over zelfstandigheid.

Malgosia: Het is moeilijk om een man te vinden die een vrouw respecteert die zelfstandig is. En die sterk is.

Michel stemt volmondig in. Maar wanneer aan het eind van de date de bediening aan komt lopen met de rekening, blijkt Malgosia misschien toch minder zelfstandig te zijn dan dat ze beweert. Ze springt op en gaat naar het toilet, waar ze haar dochter opbelt.

Malgosia: Als hij niet betaalt… Hij is leuk, ondernemend. Maar is hij een gentleman? Het gaat niet om het geld. Een man moet strijden voor een vrouw, als een leeuw. En als hij geen ja zegt, ga ik over op vrouwen.

Wanneer ze terugkeert bij de tafel, ziet ze iets wat haar niet aanstaat: de rekening is nog niet betaald. De ober nadert.

Michel: Nou. Het moment van de waarheid.

(Michel lacht en steekt zijn pinpas in de automaat)

Malgosia; Hé, maar als jij mij niet leuk vindt, dan wil ik hem wel betalen hoor!

4. Erwin (42) en Nina (46)

Erwin: Nou Nina, eet smakelijk. Het grappige is dat ik al wist dat je Nina zou heten.

Nina: Ik wist al dat jij een biertje zou bestellen.

Erwin: Oh ja? Wat dan?

Nina: Ja toen je binnenkwam, je aura…

Erwin: Houd je je daarmee bezig? Met het spirituele?

Nina: Nou ja, af en toe denk ik aan iemand en dan belt die persoon mij. En soms voorzie ik al dat iemand me afbelt. Heb jij wel eens iets gezien wat bovennatuurlijk is?

Erwin: Ik heb wel veel ervaringen met nachtelijk bezoek, zeg maar. Met entiteiten.

Nina: Ja, dat heb ik ook. Ik heb dat ook wel eens gezien, aan de rechterkant van mijn bed. Dat ik daar sta en dat er iets in me ging, zeg maar. Als een soort sprankelend water. Dus ik geloof er wel in. Gisteren had ik twee biertjes. En toen viel ik gelijk in slaap. En toen werd ik wakker gemaakt door een geest.

Erwin: Had hij een boodschap voor je?

Nina: Ja ik weet niet, hij kwam met mij knuffelen.

Erwin: Oh. En blijft het dan bij knuffelen?

Nina tegen de camera:

Nina: Ik heb wel eens een seks-ervaring gehad met een geest. En ja, je voelt wel een piemel.