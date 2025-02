Vienna Blood: vierde seizoen gaat in maart van start bij BBC First

Het vierde seizoen van Vienna Blood is vanaf vrijdag 21 maart te zien bij BBC First. Aan de start van de nieuwe reeks, die zich afspeelt in het jaar 1909, wordt Wenen opgeschrikt door de moord op een wapenhandelaar in politiehechtenis en de moord op een zeer hooggeplaatste ambtenaar. Dokter Max Liebermann (Matthew Bear) is net terug van een lezing wanneer inspecteur Oskar Rheinhardt (Juergen Maurer) hem om zijn hulp vraagt bij het oplossen van deze extreem gevaarlijke zaak. Het tweetal ontdekt vervolgens een samenzwering die leidt naar de kern van de regering: een verrader die bekendstaat als ‘Mephisto' lijkt de ondergang van het Oostenrijks-Hongaarse rijk in te willen luiden. Het vierde seizoen werd geschreven door Steve Thompson, die eerder met Steven Moffat werkte aan de eerste seizoenen van Sherlock. De nieuwe reeks bestaat uit vier afleveringen.