Veilige basis

Vandaag is er weinig aan de hand. Meivakantie, nieuwsluwte. Oostveen loopt even naar de economieredactie om te polsen of een onderwerp dat meegaat in het grote journaal ook iets voor het Jeugdjournaal is. Nee, concludeert ze al snel. “Maar dit is wel ideaal natuurlijk, dat we zo even naar de enorme redactie kunnen lopen. Daar leunen we inhoudelijk veel op. Er zitten daar specialisten voor alle onderwerpen, van economie tot politiek en sport. En correspondenten over de hele wereld natuurlijk. Als je hier bent realiseer je je denk ik dat we met het Jeugdjournaal echt onderdeel zijn van de NOS als geheel. En door, naar redacteur Bart van Hattum die in een hoek zit te monteren. Gisteravond was hij in Waalwijk, bij een wedstrijd van RKC dat voetbalde in een speciaal door een kind ontworpen shirt. Goed doel, goed gevoel. Wat denk je, wil Oostveen weten, is het een uitsmijter? Van Hattum: 'Oh zéker. Hierna ga je rustig slapen, hoor.' Want zo werkt dat: het laatste item is altijd iets positiefs. Iets lichts. Vrolijk naar bed dus. Ook het meisje over wie het item gaat, of eigenlijk: juist zij. Want ze mocht dan alles eng en spannend vinden, in het item is ze een ster. Van Hattum: 'Kinderen mogen er bij ons echt als helden uitkomen. Ik kan me nog een item herinneren over een stotterend jongetje, die een beetje gepest werd, maar die zijn spreekbeurt over stotteren hield. Heel dapper natuurlijk. Maar hij kon toevallig ook behoorlijk goed voetballen. Toen hebben we beelden van hem met de bal in slowmotion met stadiongeluid ertussen gezet. Heel heroïsch. Nou, die kwam de volgende dag opeens lekker de klas binnen hoor.'