Vanished Into the Night: zouteloos en generiek Netflix

Italiaans misdaaddrama over een echtpaar wiens kinderen vermist raken had in het dvd-tijdperk meteen in de eurobak gelegen.

Het Italiaanse misdaaddrama Vanished Into the Night (Svaniti Nella Notte) draait om een echtpaar wiens kinderen op een nacht ineens vermist raken. Aan het begin van de film is hiervan al een voorproefje te zien wanneer Pietro (Riccardo Scamarcio) en zijn vrouw (Annabelle Wallis uit Peaky Blinders) met hun twee kinderen de zee bij Bari induiken. Allemaal springen ze van hun chique speedboot het water in. Als het echtpaar bovenkomt zijn de kids in geen velden of wegen te bekennen. Even later blijkt dat ze zich hadden verstopt in de boot – vijf scènes later zijn de kinderen écht verdwenen en krijgt Pietro een telefoontje: een anonieme crimineel eist 150.000 euro losgeld.

Met zo’n openingsscène, zo’n voorproefje, laat je als filmmaker eigenlijk al zien dat je geen intentie hebt om iets origineels te maken. Dat zit in een keur aan andere speelfilms, het is een uitgeblust trucje. De rest van de film is van hetzelfde laken een pak: Pietro heeft geheimen, zijn echtgenote heeft geheimen. De personages zijn weinig sympathiek. Filmmaker Renato De Maria, die nog nooit iets noemenswaardigs maakte, probeert een soort knipoog naar Brian De Palma (Dressed to Kill, 1980) te maken, mét de omineuze muziek, maar zonder de complexe intriges en de zwoelheid.

Vanished Into The Night had in het dvd-tijdperk meteen in de eurobak gelegen. De plot is zouteloos, de mise-en-scène oogt generiek en de acteurs lijken het vooral om het geld te doen. Het lijkt er sterk op alsof niemand er zin in had. En boven alles is de ontluiking in het slot bijna lachwekkend.