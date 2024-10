Van der Valk: tweede seizoen gaat in oktober van start bij BBC First

Het tweede seizoen van Van der Valk gaat deze maand in première op BBC First: vanaf 20 oktober kun je elke zondagavond kijken naar een nieuwe aflevering. Van der Valk is een Engelstalige misdaadserie die zich afspeelt in Amsterdam. Marc Warren geeft gestalte aan de eigenzinnige rechercheur Piet van der Valk, die in de première van het tweede seizoen de theatrale moord op een advocaat onderzoekt. In de tweede aflevering staat de dood van een diamantslijper centraal en de derde en laatste aflevering draait om een fatale aanval op een veelbelovende celliste. Van der Valk wordt in het tweede seizoen weer vergezeld door inspecteur Lucienne Hassell (Maimie McCoy uit All Creatures Great and Small), patholoog Hendrik Davie (Luke Allen-Gale uit The Borgias) en hoofdcommissaris Julia Dahlman (Emma Fielding uit Bridgerton). De serie is een losse remake van het gelijknamige drama dat in de jaren zeventig van start ging op tv. De nieuwe versie kreeg tevens al een derde seizoen en een vierde seizoen.