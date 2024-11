Van der Valk: derde seizoen vanaf december te zien op BBC First

BBC First gaat door met Van der Valk: het derde seizoen van de Engelstalige politieserie die zich afspeelt in Amsterdam gaat op zondag 1 december bij de tv-zender in première. Marc Warren (Safe, Mad Dogs) keert terug in de rol van commissaris Piet van der Valk. In het derde seizoen werkt Van der Valk weer samen met inspecteur Lucienne Hassell (Maimie McCoy), patholoog Hendrick Davie (Darrell D’Silva) en hoofdcommissaris Julia Dahlman (Emma Fielding). Het team verwelkomt dit seizoen tevens de technisch onderlegde Citra Li (Django Chan-Reeves) en de opvliegende Eddie Suleman (Azan Ahmed). Het seizoen bestrijkt weer drie nieuwe zaken: een stel freerunners die onder schot worden genomen, de moord op een museummedewerker die iets te maken lijkt te hebben met een zaak uit het verleden, en de dood van een iemand die meedeed aan een magisch ritueel waarbij een demon werd opgeroepen.