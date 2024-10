Van der Valk: cast vertelt over opnamen seizoen vier in winters Amsterdam

Komende zondag gaat het tweede seizoen van Van der Valk van start op BBC First, maar in het buitenland is ook het vierde seizoen al op televisie geweest. In een blik achter de schermen bij de opnamen vertelt de (Britse) cast hoe het is om in de winterdagen te draaien in Amsterdam. Van der Valk is een Engelstalige politieserie die zich afspeelt in de Nederlandse hoofdstad en draait om detective Piet van der Valk (Marc Warren). Maimie McCoy, die ook in het filmpje aan het woord komt, geeft gestalte aan zijn collega Lucienne Hassell. In het vierde seizoen onderzoekt Van der Valk onder meer een vrouw die aan het hoofd zou staan van een omvangrijke misdaadfamilie. Overigens werd één van de afleveringen van de nieuwe reeks geregisseerd door Paula van der Oest (De Joodse Raad). De eerste drie seizoenen van Van der Valk staan op NPO Plus.