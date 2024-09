Uzumaki S01E01: Japanse bodyhorror op zijn best HBO Max , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Adult Swim

Een Japans dorpje raakt in de ban van de spiraal. Geen van de slachtoffers wacht een gelukkig einde.

De eerste aflevering van de Japanse animeserie Uzumaki (Japans voor draaikolk, of vortex) windt er geen doekjes om: een Japans dorpje raakt langzaam in de ban van de spiraal. De vader van Shuichi, het vriendje van Kirie, is het eerste slachtoffer. Hij gaat niet meer naar zijn werk, sluit zich op in zijn kamer gevuld met spiralen en eet alleen voedsel waar ook spiralen in zitten. Zelfs zijn bad moet een draaikolk hebben. Ook Kiries vriendinnetje Azami blijkt niet immuun. Haar litteken, oorspronkelijk de vorm van een sikkel, verandert van de ene op de andere dag in een spiraal. Het maakt haar onweerstaanbaar voor alle jongemannen, behalve Shuichi. Geen van de slachtoffers wacht een gelukkig einde.

In 2000 verscheen er al een live-action-film gebaseerd op de gelijknamige graphic novel en cultsensatie van Junji Ito (in 1998 en 1999 in losse episodes uitgebracht), maar die deed toch niet helemaal recht aan de bedwelmende horror van het origineel. Dat was ergens ook wel een ondoenlijke opgave. Als anime heeft de groteske Japanse bodyhorror, waarin lichaamsdelen zichzelf in onmogelijke bochten wringen, of mensen langzaam in slakken (uiteraard met spiraalvormige huisjes) veranderen, nog een soort bizarre logica; in het live-action-format werd dit al snel cartoonesk en kolderiek.

© Adult Swim

Kolderiek of cartoonesk is deze animeserie allerminst. In de allereerste aflevering (van de vier) volgen de nachtmerrieachtige scènes elkaar in rap tempo op, waarbij het moment dat een vrouw haar vingertoppen afknipt (omdat de lijntjes haar doen denken aan een spiraal) nog niet eens het meest huiveringwekkende is.

En, zo belooft Kirie, dit is allemaal pas het begin…