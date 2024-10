Utopia: van de auteur van Gone Girl en Sharp Objects

De apocalyptische thriller van Gillian Flynn draait om een stripboek dat het einde van de wereld voorspelt.

Amazon onthulde een eerste blik op Utopia, geschreven door Gillian Flynn, die eerder haar boeken Gone Girl en Sharp Objects verfilmd zag worden. Utopia was eerder ooit in ontwikkeling bij HBO, toendertijd met Gone Girl-regisseur David Fincher eraan verbonden, maar verhuisde vervolgens naar Amazon. De serie is een remake van de gelijknamige Britse thriller en volgt een groep jonge comicbook-fans die in het bezit komen van de bijna mythische strip Utopia, waarin het einde van de wereld beschreven wordt. De strip blijkt een voorspellende gave te hebben en ze komen zelfs oog in oog te staan met het 'fictieve' hoofdpersonage. Rollen zijn er voor Sasha Lane (American Honey) en John Cusack (High Fidelity), en we zien Rainn Wilson (The Office) een virus bestrijden.