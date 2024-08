Untold: The Murder of Air McNair: niets nieuws over geruchtmakende moordzaak Netflix , Film , Documentaire , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Er mankeert van alles aan nieuwe aflevering van Untold die draait om de moord op American Football-atleet Steve McNair in 2009.

In de Netflix-reeks Untold verleggen de makers hun focus naar geruchtmakende zaken uit de sportwereld. Untold: The Murder of Air McNair draait om de moord op de legendarische American Football-quarterback Steve McNair op 4 juli 2009. De stoffelijke overschotten van McNair en zijn maîtresse Sahel Kazemi werden op die dag gevonden door McNairs boezemvriend Robert Gaddy. De aflevering opent met een opname van Gaddy’s telefoongesprek met een telefonist van de alarmcentrale. Daarna wordt eerst geschetst wie McNair was: een aimabele atleet die niet graag in de schijnwerpers stond. Een harde werker die volgens Gaddy niet vies was van een affaire hier en daar.

McNair was getrouwd en had vier zoons. Toch had hij er geen problemen mee om met andere vrouwen door zijn woonplaats Nashville te paraderen. Je zou kunnen zeggen: op het veld een loyale speler; buiten het veld een mens met bedenkelijke gedragingen. Het is alleen spijtig dat er véél aandacht is voor die sportcarrière en weinig focus op Kazemi, die uiteindelijk als hoofdverdachte werd aangemerkt. De zaak McNair was een moord-zelfmoord. Kazemi had geldproblemen en was jaloers dat McNair naast haar buitenechtelijke relaties cultiveerde. Dat is een beetje hoe haar motief achteraf, na een uitgebreid en uiterst gemankeerd politieonderzoek, werd ingevuld.

In de aflevering verschijnt echter ook nog even en passant een privédetective ten tonele die een andere verdachte op het oog heeft. Maar heeft de kijker daar wat aan? Het is too little, too late. Er is geen bewijs. Dit is pure speculatie. Untold: The Murder of Air McNair is mede dankzij die onevenwichtige opbouw, met tegen het eind nog een revelatie die geen revelatie is, een frustrerende kijkervaring. En de makers hebben eigenlijk helemaal niets nieuws over McNair te melden.