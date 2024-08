Untamed Royals: een lege, doelloze film Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Een groep onuitstaanbare Mexicaanse jongeren zaait chaos in krachteloos maatschappijkritisch drama.

De scherpzinnige, groteske en maatschappijkritische films van Mexicaan Michel Franco (New Order, 2020) hebben kennelijk een grote stempel gedrukt op andere Mexicaanse film- en televisiemakers. Untamed Royals (ook verschenen als Delincuentes en Princípes Salvajes) lijkt op een groot eerbetoon aan de leegheid die ook in Franco’s oeuvre vaak voelbaar is. Hoewel deze Netflix-film ook bij vlagen doelloos oogt, terwijl de films van Franco juist doelmatig zijn; de kijker ontwrichten en provoceren.

De plot draait, zoals de titel insinueert, om een groep ‘ontembare aristocraten’; rijke Mexicanen die voor de gein met de levens van anderen spelen. Zoals Xavier (Fernando Cattori), een rijkeluistiener die zich schromelijk verveeld. Als z’n familie de villa even verlaat, worden Xavier en de dienstmeid het slachtoffer van een brute roofoverval. Zo treft een kogel zelfs Xaviers been. Al snel blijkt deze tragedie echter in scène gezet door een vriend van Xavier. Het hoe en waarom hiervan blijft gedurende de film een beetje onduidelijk.

Misschien speelt de tiener deze spelletjes omdat hij simpelweg een psychopaat is; de film begint namelijk met een politieverhoor waarin de jongeling wordt gevraagd of hij ‘opgewonden wordt van liegen’. Maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Xavier niet alleen opgewonden wordt van liegen, maar ook van gratuite seks en geweld. De therapie die hij al jaren ondergaat heeft bovenal ook niets geholpen.

In Untamed Royals gebruikt filmmaker Humberto Hinojosa Ozcariz dus de schaamteloosheid van de rijke jongeren om een groter verhaal te vertellen over Mexico. Want alle stappen die Xavier en zijn vrienden zetten hebben negatieve gevolgen voor de armere mensen om hen heen. Meer heeft de film evenwel niet te zeggen. De provocatie van Franco leidt altijd tot een openbaring; tot nieuwe inzichten; tot oplossingen wellicht. Dat is bij deze lege film geenszins het geval.