Unsolved Mysteries S05E01: een curieuze dubbelmoord in Ohio

Kijken naar onopgeloste zaken kan ook troostrijk zijn en is niet per se frustrerend, blijkt eens te meer.

Het vijfde seizoen van Unsolved Mysteries begint met een zaak die je allesbehalve een cold case kan noemen. De 40-jarige Carnell Sledge en de 33-jarige Kate Brown worden in 2019 op klaarlichte dag doodgeschoten bij een beekje in een groot park in het in de Amerikaanse staat Ohio gelegen Cleveland. De aflevering spiegelt vervolgens het rechercheonderzoek. Er wordt begonnen met de slachtoffers: Sledge is een maatschappelijk werker die bekendstaat als vriendelijk; ook Brown heeft een goede reputatie als ‘vrolijk en luchthartig’. Maar er is altijd een maar: Brown kampte met een alcoholverslaving.

Is dat laatste cruciale informatie? Niet per se. Maar de makers proberen in navolging van de recherche, en met hulp van de rechercheurs, nog dieper te graven. Dat blijkt vrijwel onmogelijk: Sledge en Brown zijn van dichtbij doodgeschoten met een vuurwapen, en dat levert vaak, op kogelhulzen na, geen fysiek bewijs op. De daad an sich zegt nog niet erg veel over de dader. Dat betekent dat men weer terug moet naar de slachtoffers. Was het misschien een hate crime? Een daad ingegeven door racisme? Aangezien er in de buurt van Cleveland veel extreemrechtse groeperingen zitten die misschien aanstoot nemen aan de vriendschap tussen een zwarte man en een witte vrouw.

Aannemelijker lijkt echter dat de dader een ex of voormalige date van Brown was. En daarvan passeren er een paar de revue in de aflevering. Maar ook zij hebben alibi’s. Gek genoeg levert dit alles geen frustrerende kijkervaring op, maar meer een gewaarwording: sommige misdaden zijn onoplosbaar. Deze zaak is niet per se een mysterie, maar de rechercheurs en de nabestaanden hebben botte pech. Hoewel er recent een beloning van 100.000 dollar is uitgeloofd. Een hoopvolle geste die wellicht toch leidt tot gerechtigheid.