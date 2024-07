Unsolved Mysteries S04E01: Jack the Ripper in een nieuw licht Netflix , Serie , Recensie , Documentaire • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Het is logisch dat de makers van reeks rondom onopgeloste raadsels ditmaal de focus verleggen naar een van de grootste mysteries uit de recentere wereldgeschiedenis.

Dat een informatieve true-crime-reeks als Unsolved Mysteries uiteindelijk aan het begin van het vierde seizoen zijn focus verlegt naar de vele raadsels rondom Jack the Ripper, is een logische zet. De beruchte Londense seriemoordenaar, naar verluidt verantwoordelijk voor de moord op vijf vrouwen, vormt een van de grootste mysteries uit de recentere wereldgeschiedenis. Vandaag de dag is er ook aandacht voor de slachtoffers van het monster. Zie bijvoorbeeld het fascinerende boek The Five: The Untold Lives of the Women Killed by Jack the Ripper, geschreven door Hallie Rubenhold. De auteur omschrijft daarin hoe de levens van de vrouwen eruitzagen voordat ze werden vermoord.

Ook in Unsolved Mysteries wordt er ingezoomd op de slachtoffers, die allemaal sekswerk verrichtten. Dat deden ze overigens meestal niet uit eigen beweging, maar uit pure noodzaak. Ze moesten elke dag vier stuivers ‘bij elkaar schrapen’ om een slaapplek ter grootte van een doodskist te kunnen bemachtigen in een thuislozenopvang. Daarnaast is boeiend aan deze aflevering dat de eerste profiler uit de historie voorbijkomt, doctor Thomas Bond. Hij omschrijft de persoonlijkheid van The Ripper, evenals zijn woonsituatie en zijn hypothetische inkomen. De moordenaar is geen schuimbekkende maniak, zoals in die tijd veel wordt gedacht, maar een gedecideerde gentleman met een eigen woning.

© Netflix

In die zin doet Unsolved Mysteries precies wat de makers beogen: het mysterie an sich kan niet worden opgelost. Maar de wijze waarop we ernaar kijken, is in de jaren wezenlijk veranderd. Zo wordt het Londen uit de negentiende eeuw vaak voorgespiegeld als een zondige plek waar moord vanzelfsprekend was. Dat beeld klopt niet helemaal: moord kwam niet zo vaak voor. Ironisch genoeg draagt zo’n bespiegeling weer bij aan de grootse mythe die al rond The Ripper bestaat.