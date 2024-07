Under the Bridge S01: oogt ietwat ouderwets maar wél goed gecast

Veel noemenswaardigs gebeurt er niet in het idyllische Canadese Saanich, een stad gelegen op Vancouver Island. Totdat in 1997 de 14-jarige Reena Virk wordt vermoord door een groep leeftijdsgenoten. Dat incident leidt in Canada tot ‘morele paniek’. De in 2022 overleden auteur Rebecca Godfrey publiceerde in 2005 Under the Bridge, over het noodlot van Virk. Acteur, scenarist en regisseur Quinn Shephard (Not Okay, 2022) vormde dit boek om tot een miniserie met hoofdrollen voor Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon, 2023) en Riley Keough (Zola, 2020). Gladstone speelt Cam Bentland, de agent die op de moordzaak wordt geplaatst; Keough geeft gestalte aan Godfrey, dan een jonge vrouw op zoek naar een onderwerp voor haar nieuwe boek.