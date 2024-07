Under the Bridge: misdaadserie met Lily Gladstone verschijnt bij Disney+

De misdaadserie Under the Bridge (2024) is in Nederland vanaf woensdag 10 juli te zien op Disney+. Een van de hoofdrollen in de reeks is voor Lily Gladstone, die onlangs onder regie van Martin Scorsese nog een Golden Globe won voor Killers of the Flower Moon. Ze is in Under the Bridge te zien samen met Riley Keough (Honey Boy). De serie vertelt het waargebeurde verhaal van de in 1997 gepleegde moord op de 14-jarige Reena Virk (Vritika Gupta), die naar een feestje ging maar daarna nooit meer thuiskwam. De zaak wordt onderzocht door de jonge schrijfster Rebecca Godfrey (Keough) en de lokale agente Cam Bentland (Gladstone), die afdalen in de verborgen wereld van de jonge meiden die van de moord beschuldigd werden. De achtdelige tv-reeks is gebaseerd op het gelijknamige boek van Godfrey, dat door Quinn Shephard (Blame, Not Okay) voor televisie werd bewerkt. Shephard regisseerde ook enkele van de afleveringen.