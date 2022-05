Uitgedokterd 19-04-2022 • leestijd 2 minuten • 164 keer bekeken • bewaren

Door Roy van Vilsteren

In de wachtkamer van huisarts Kees Pricker hangen posters met aanmoedigingen tot bewegen. Kom naar Stoelgymnastiek, doe mee met active living (volledig vergoed door de zorgverzekeraar, voorwaarde: voldoende gemotiveerd), kom naar het beweeg- en sportspreekuur. Er hangt een poster in de gang over de voordelen van stoppen met roken. Maar zie maar eens in beweging te komen, je gedrag te veranderen, als je een hoop andere zaken aan je hoofd hebt. Maar daarover zo meer.

Eerst over de plek waar Pricker werkt: Voorstad, een wijk in Deventer. Een gebied met zeer uiteenlopende buurten en zeer uiteenlopende bewoning (uw hoofdredacteur woont er al vele jaren met veel plezier), en zeker niet overal even volks, zoals het AVROTROS-persbericht suggereert. De omroep draaide er het tv-programma Beter!, waarin presentator Antoinette Hertsenberg met een beweegcoach en een huisarts (dat is dokter Pricker) vier mensen volgt die gezonder willen leven. ‘Ik hoop dat mensen door dit programma denken: wat hij doet, dat kan ik ook’, zo legt hij zijn motivatie uit om mee te doen uit. Want hij weet: mensen moeten zelf in actie komen. Pricker kan hooguit het inzicht geven aan de mensen hoe ze gezonder kunnen leven.

Ruim twintig jaar zit hij op deze plek. Aanvankelijk dacht hij nog in een plattelandspraktijk terecht te komen, met de romantische heroïek die hij erbij fantaseerde. Maar toen zich de eerste suiker- patiënt in zijn praktijk meldde (‘ja, u moet toch een beetje afvallen’), verdween de heroïek in de functie al snel. Een achterstands- praktijk, zo heet zijn werkplek officieel, maar zo ziet hij het zelf niet. Hij is na al die jaren niet anders gewend. ‘Ik begrijp wel waarom mensen hier leven zoals ze leven. Er zijn weinig andere opties.’

Het armste deel van Voorstad is Het Rode Dorp (vernoemd naar de rode pannendaken), aan het begin van de vorige eeuw is gebouwd, met kleine arbeiders- huisjes. Gemiddeld bruto jaarinkomen: 19.600 euro. 16% procent heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum, 25% heeft een Turkse achtergrond. Beter!- deelnemer Tony van der Beek is er naartoe verhuisd. Wat betekenen zulke cijfers voor Prickers werk als huisarts? ‘In mijn spreekkamer krijg ik mensen met veel sociale problemen, die voor buikpijn-, rugpijn- of hoofdpijnklachten zorgen. Net had ik ook iemand in de praktijk met hoofdpijn, bij wie ik wist: hier schuilt eigenlijk een sociaal probleem achter. Schulden bijvoorbeeld, die leiden tot lichamelijke klachten. Ik dacht aanvankelijk nog: voor zulke klachten heb ik toch niet negen jaar gestudeerd?’

Lees verder in VARAgids 17 vanaf bladzijde 18.

