Uit de buik 11-04-2022 • leestijd 2 minuten • 733 keer bekeken • bewaren

Door Kees van Unen

Opeens had Jelka van Houten weer een kriebel in haar buik toen ze Henry van Loon de set op zag lopen. Want zo werkt dat dus, als je samen leeft, samen kinderen opvoedt, samen bijna één bent - dan moet je er soms aan herinnerd worden wie de ander ook alweer was als je niet samen bent. Die persoon op wie je ooit verliefd werd, bestaat die ook nog? Daar kun je bijvoorbeeld achter komen door samen in een serie te spelen, zoals Van Houten en Van Loon doen.

Tropenjaren is een nieuwe comedyserie over de tijd van kersvers ouderschap. Over het oude vrije leven dat nog lonkt, maar je ook door de vingers glipt en over dat nieuwe leven, van luiers, slapeloze nachten en al die dingen Die een baby leuk en vreselijk tegelijk maken.

Voor Van Houten en Van Loon was de thematiek uit eigen leven gegrepen. Jelka beviel in november 2020 van een dochter en dus kent het duo het klappen van de zweep, al valt het Rosa en Jelle (de ouders in de serie) allemaal een stuk zwaarder dan Van Houten en Van Loon zelf. Vooral omdat die eerste twee een stuk egoïstischer zijn dan hun acteurs, zegt Van Loon.

Zelf vindt hij het heerlijk, het vaderschap. In een interview noemde Van Loon zich er zelfs door verlicht. ‘Heb ik dat gezegd? Wat een heftige uitspraak. Maar ik geloof dat het wel klopt. Ik vind vader zijn prima, heel prettig. Wat ik belangrijk vond in het leven is helemaal verschoven, met veel minder ruimte voor ego. Van de beste cabaretier van Nederland willen worden naar gewoon brood op de plank voor m’n gezin en vooral een goede vader zijn. Oh, en ik heb ook geen lul meer trouwens.’

Lees meer in VARAgids 16 vanaf bladzijde 26.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u aan voor de dagelijkse VARAgids Avondeditie! Aanmelden