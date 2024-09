Twilight of the Gods S01E01: onbedoeld lachwekkend Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Geanimeerde Viking-reeks van Zack Snyder (Justice League) over een wraakengel (Sylvia Hoeks) heeft weinig verheffends te bieden.

Het werk van filmmaker Zack Snyder (Justice League, 2017) moet het vooral hebben van overweldigend spektakel. Zie bijvoorbeeld zijn zombieheistfilm Army of the Dead (2021): uiterst vermakelijk, maar weinig verheffend. Snyder is geen ster in het creëren van nuance of het scheppen van diepzinnige dialoog. In de Viking-reeks Twilight of the Gods wordt dat pijnlijk zichtbaar. De serie doet eigenlijk min of meer slechts twee dingen: óf personages vechten erop los in groteske scènes, of diezelfde personages vertellen plechtstatig op wie ze wraak gaan nemen.

Er zijn uitzonderingen op deze regel, zoals in de eerste aflevering, waarin Sigrid (Sylvia Hoeks) en Leif (Stuart Martin) het bed delen. Althans, van een bed is niet echt sprake: de vrijpartij vindt plaats op een rots. Leifs mannelijk lid verschijnt in beeld. Even later begint hij Sigrid te plezieren. Zij kreunt wellustig. Dit sensueel bedoelde moment oogt evenwel lachwekkend. Iets te graag wil Snyder een animatieserie maken voor volwassenen. En zijn benadering, en de premisse van de serie an sich, is kinderlijk. Sigrids familie wordt uitgemoord door Thor (Pilou Asbæk) en zij is voornemens om met haar lover wraak te nemen, maar belandt eerst in een soort hel, waar ze Loki (Paterson Joseph) ontmoet.

© Netflix

Een ander probleem van de reeks is dat dit onderwerp door Marvel (de superheldenfilms) en Netflix (de prima historische dramareeks Vikings) al uitvoerig is belicht. Twilight of the Gods voelt als een gekunstelde lightversie van Vikings. Het geweld is bovendien gratuit, de seks onbedoeld hilarisch en de dialoogscènes vermoeiend. Dit is een duidelijke miss voor Snyder.