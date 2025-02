Twan Huys spreekt rechtbank-verslaggever Saskia Belleman over het winnen van de Machiavelliprijs: 'Zo eervol' Vandaag • leestijd 2 minuten • 241 keer bekeken • bewaren

Twan Huys spreekt met de rechtbank-verslaggever én kersverse winnaar van de Machiavelliprijs.

Niemand doet beter verslag van moord en doodslag dan Saskia Belleman. Al 25 jaar in dienst van De Telegraaf, kreeg ze in januari de eervolle Machiavelliprijs. Een prijs voor personen of organisaties die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de communicatie tussen politiek, overheid en burgers.

‘Saskia Belleman is een onmisbare pijler van onze veelbesproken rechtstaat’, oordeelde de jury. ‘Ze heeft de rechtbank toegankelijk gemaakt voor een groot en breed publiek’. In gesprek met een verslaggever die al vijftien jaar rechtbanken afstruint, verslag doet via X en De Telegraaf, vooral met een scherp oog voor femicide.

Wat dacht je toen je de Machiavelliprijs kreeg? Terwijl ik op Curaçao een rechtszaak volgde, kreeg ik een appje van de juryvoorzitter Marja Wagenaar. Ik dacht daar reageer ik wel op als ik weer terug ben in Nederland, maar vergat dat vervolgens te doen. Marja belde nog eens en vertelde dat ze besloten hadden de Machiavelliprijs aan mij toe te kennen. Dat zag ik totaal niet aankomen. Zeer eervol.

Die regel uit het juryrapport: ‘Belleman heeft de rechtbank toegankelijk gemaakt voor een breed en groot publiek’, is natuurlijk een geweldig compliment. Jaren geleden begon ik te twitteren toen Geert Wilders voor de rechtbank stond voor de Fitna-film. Er waren zoveel media, radio en televisie vanuit Japan en Amerika. Ik dacht ik werk voor een dode boom, wat kan ik in de krant nog toevoegen. Een ­collega van me zei: ‘waarom ga je niet verslag doen via Twitter, dan trek je de lezers vanzelf weer naar De Telegraaf. Leuk idee. Voor die tijd vond ik Twitter een absoluut onzinmedium.

En nu heb je 257.100 volgers? Ja, onvoorstelbaar. Door Twitter/X heb ik ook gemerkt dat een heel grote groep mensen in Nederland zich niet meer gehoord en niet meer vertegenwoordigd voelt. Een deel daarvan is ook Telegraaf-lezer. Ik was wel verrast door de enorme overwinning van de PVV tijdens de laatste verkiezingen, en ook weer niet. Het heeft mensen wakkergeschud. En nu gebeurt het overal met Trump in VS, met de AfD in Duitsland. Te veel mensen zijn weggezet als rechts en fout.

Vind je het akelig wat er nu gebeurt? Ja, het is verontrustend. Je ziet dat je een bepaald deel van de bevolking kwijtraakt. Die groep wantrouwt alles en iedereen, niet alleen politici maar alles wat met de overheid te maken heeft, en ook wat zij dan de ‘msm’ noemen, de mainstream media. Daar hoort De Telegraaf ook bij.