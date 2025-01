True Crime Belgium: Tienerkiller: uitvoerig overzicht van naargeestige zaak

De makers van de Belgische documentairereeks zoomen ditmaal in op de moord op de 32-jarige Ingrid van Regenmortel in 2004.

Op 21 mei 2004 raakt de 32-jarige Ingrid van Regenmortel vermist in haar woonplaats in het Belgische Viersel. Ze heeft eerder die avond haar oudste twee kinderen op bed gedaan en haar jongste kind borstvoeding gegeven. Daarna besluit ze haar vaste rondje te joggen, zo’n tien kilometer langs het Netekanaal. Er wordt een grote zoektocht ingesteld. Van Regenmortels echtgenote Alain Bruynkens begint te zoeken met zijn hond, evenals lokale politieagenten. Die agenten treffen een zestienjarige jongen die in het bovengenoemde kanaal staat te vissen. Hij heeft niets gezien. Maar wie de zaak kent weet beter: deze Björn Moons is de dader.

Zoals tegenwoordig wel vaker het geval is ligt bij True Crime Belgium: Tienerkiller, net als bij veel andere afleveringen uit het vierde seizoen van deze reeks, de nadruk op de ervaringswereld van de slachtoffers. Tienerkiller dient ook een doel: nadat rechercheurs, die destijds betrokken waren bij de zaak, uitvoerig uiteenzetten hoe Moons zich na zijn aanhouding manifesteert als een psychopaat, rijst de vraag: hoe moet men straks met hem omgaan als hij vrijkomt? Moons werd tot dertig jaar veroordeeld en zal in 2034 vrijkomen. Bruynkens zegt voor de camera dat hij niet weet wat hij zal doen als hij Moons op straat zal treffen.

Maar de rechercheurs schetsen ook een ander beeld: dat van een moordenaar die nu weet van de machinaties van politieonderzoeken en met die kennis in herhaling kan of misschien wel zal treden. Pijnlijk aan deze affaire is dat Moons al een grote voorgeschiedenis had: hij mishandelde dieren, had vechtpartijen op school. Maar de rechercheurs geven ook toe: ze hadden in hun carrière nog nooit zo’n (piep)jonge moordenaar meegemaakt.