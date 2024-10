Trouble (Strul): minkukel transformeert tot held

De ex van winkelmedewerker Conny (Filip Berg) is getrouwd met een rijke piloot. Dus heeft de jaloerse minkukel een vliegsimulator geïnstalleerd in zijn bezemkast, in de hoop dat hij zijn voormalig echtgenote en hun dochter weer voor zich kan winnen door ook gezagvoerder te worden. Ondertussen verdient hij zijn geld bij een winkelketen die elektronica verkoopt en installeert hij onder meer breedbeeldtelevisies bij mensen thuis. Als zijn dochter te kennen geeft dat ze voor haar verjaardag een paard wil, weet Conny dat hij flink aan de bak moet.

Door een ongelukkige samenkomst van omstandigheden belandt hij echter in de bak, nadat bij een montageklus bij een vrouw in huis een lijk wordt gevonden. Conny wordt daarvoor verantwoordelijk gehouden. Gelukkig gelooft politieagent Diana (Amy Deasismont) wel in zijn onschuld, terwijl haar collega (een rol van Eva Melander) in een soort ingewikkeld complot blijkt te zitten. Dat heeft weer iets te maken met drugshandel, een geheime tunnel in de gevangenis, en de ultieme roofoverval. Van die laatste gebeurtenis tonen de makers al een glimp in de openingsscène – volstrekt onnodig, maar dat is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering in Netflix-films.